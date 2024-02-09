Журналист Карлсон показал первое фото с интервью Путина

Фото: Richard Drew / ТАСС

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Судя по интерьеру, беседа прошла в Кремле.

В сети появилась первая фотография с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

🚨BREAKING: TUCKER RELEASES FIRST IMAGE OF INTERVIEW WITH PUTIN pic.twitter.com/FD5neJcm1c — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 8, 2024

Судя по интерьеру, интервью проходило в Кремле. Между президентом и журналистом лишь небольшой столик. На интервью президент пришел со своим термосом, который нередко можно заметить на различных мероприятиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства любит пить из него чай.

Визит Такера Карлсона в Москву стал главной новостью недели. Двухчасовое интервью выйдет 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Содержание беседы пока остается загадкой.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона. Она напомнила, что журналиста выгнали из всех американских СМИ.