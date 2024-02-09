Китайский Новый год: когда праздновать и как встречать

Фото, видео: © РИА Новости / Анна Раткогло; Личный архив Маргариты Богатовой; Ruptly; 5-tv.ru

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Празднование в Китае будет длиться целых две недели, в течение которых каждый день посвящается какому-либо духу, обряду или событию.

Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии. В отличие от своего западного аналога постоянной даты начала у этого праздника нет, и каждый год она назначается на разное время. В этом году он начнется 10 февраля. Как его встречают китайцы, каких традиций придерживаются и как Москва впервые широко его отметит?

Традиции праздника

Фото: www.globallookpress.com / Yulia Kapishnikova

Для китайцев Новый год — это самый масштабный и продолжительный праздник. Отмечают его чуть более двух недель и с большим размахом. Однако подготовка к празднику тоже важная часть.

Так, китайцы стараются очистить свое жилище от всего старого, от хлама, бардака и мусора. Так они уверены, что избавляются от всех неудач и невзгод уходящего года. И тем самым готовят дом к чему-то новому и счастливому.

При этом украшают его красными лентами, фонариками и кусочками ткани со счастливыми надписями. Ведь считается, что красный цвет отпугивает неудачи и привлекает удачу.

На сам Новый год китайцы обычно собираются большой компанией, зовут в гости родных и близких: бабушек, дедушек, теть, сестер, братьев, и накрывают на стол еду. При этом меню праздничного стола составляется не просто так, а по желаниям.

«Дело в том, что в китайском языке очень много созвучий. Поэтому на стол накрывают блюда, название которых созвучны с благими пожеланиями. Например, курица Ди созвучна с процветанием, хорошей удачей или рисовый пирог звучит как пожелание расти с каждым годом. Лапша, например, ассоциируется с долголетием, потому что она такая длинная», — объяснила китайский астролог Маргарита Богатова.

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Поэтому в момент трапезы китайцы просят друг друга передать им или долголетие, или удачу, или другие хорошие пожелания. При этом для них важна не только составляющая праздничного стола, но и количество блюд.

По традиции они всегда ставят на одну блюдо больше, чем число гостей. И традиционно на стол хозяйки обязательно ставят пельмени (цзяоцзы). Считается, чем больше съешь пельмешек, тем больше сможешь заработать в новом году.

При этом уже за столом гости обмениваются подарками — Хунбао — красными конвертами с деньгами. На праздник дарить от 10 до 300 долларов в зависимости от возраста родственников и от близости, рассказали «Известия».

Первые дни китайского Нового года

Фото: © РИА Новости / Анна Раткогло

Хоть праздник и длится чуть более двух недель, но сейчас уже мало столько дней отмечает его. Государственные выходные в стране длятся лишь неделю. При этом каждый день посвящен какому-либо духу, обряду или событию.

Так, например, 11 февраля, второй день Нового года целиком посвящен Богу Богатства по уровню важности. А на третий день Нового года нельзя ни в коем случае ходить по гостям и принимать их в своем доме, потому что этот день посвящен памяти умерших.

На пятый день все запускают фейерверки, на седьмой день — день, когда появилось человечество по китайской мифологии — все празднуют день рождения человечества. Есть день, посвященный духу кухни, а также день, посвященный духам умерших, когда принято посещать захоронения родственников.

В последний же день китайцы устраивают фестиваль фонарей: все одеваются в красивые костюмы, по улицам двигаться танцующие львы и процессии, разодетые в разные красивые цвета, люди в специальных костюмах. И все запускают фонарики в небо. Конечно же, и улицы преображается.

Приметы в китайский Новый год

Фото: © РИА Новости / Анна Раткогло

Китайские суеверия не слишком сильно отличаются от российских на Новый год. Там принято считать, как встретишь праздник, так его и проведешь. Однако есть и необычные.

Так, приметы вступают в силу примерно за месяц до праздника и им продолжают следовать вплоть до окончания торжеств. К примеру, китайцы убеждены, что детский плач в это время приносит неудачу, поэтому малышей стараются успокоить.

Кроме того, жители Поднебесной верят, что в первые три дня нового года нельзя мыть голову, убираться — так можно счастье смыть. А встречать праздник нужно непременно в красном нижнем белье, чтобы привлечь удачу.

Как в Москве отметят китайский Новый год

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В столице в этом году впервые широко отметят китайский Новый год. Празднование начнется 9 февраля, а продлится вплоть до 18 февраля. Москвичей и гостей столицы ждет невероятная программа с красочными шоу, гастрономическими ярмарками и световыми представлениями — как это принято у китайцев.

Так, Камергерский переулок уже украсили красными фонариками, на этой же улице установили красно-золотые шале, в которых уже сегодня откроются ярмарки.

На них все желающие смогут отведать традиционные китайские блюда: утка по-пекински, димсамы, блинчики из рисовой муки, домашняя лапша, а еще выбрать себе печенье с предсказанием. Кроме того, гости праздника смогут посетить мастер-класс по каллиграфии, чайную церемонию или посмотреть мультфильм о театре теней.

На Тверской площади уже в этих выходные будет красоваться символ наступающего Нового года — 20-метровый дракон.

Также москвичей и гостей столицы будут ждать сувениры в национальном стиле и уникальные чайные купажи, а также выступления китайских артистов. Организаторы уверены — интересно и любознательно будет всем!

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

На Новом Арбате в честь праздника откроется фотовыставка под открытым небом, а также пройдет бесплатный мастер-классе, на котором каждый сможет научиться играть в старинную настольную игру — го.

Во второй день Китайского Нового года там состоится лекция по играм древнего Китая, а также мастер-класс по игре вэйци, а вечером того же дня можно будет научиться делать сладкие подарки для близких.

И какой Новый год без Деда Мороза. Московскую усадьбу новогоднего волшебника посетит его китайский коллега — Шань Дань Лаожен, который тоже носит красную шубу и бороду.

Но главной площадкой празднования Китайского Нового года все же станет территория вблизи колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Там пройдет шествие 18-метрового дракона и шоу барабанщиков.

Кроме того, можно будет увидеть и китайского льва, и выступления ходулистов, а также смогут взять уроки каллиграфии и живописи. А одну из кабин колеса обозрения украсят в китайском стиле — золотыми иероглифами и добрыми пожеланиями.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Но это еще не все! В честь праздника с 9 по 11 февраля в Московский зоопарк можно будет попасть абсолютно бесплатно. Но при одном условии — необходимо будет надеть костюм символа Китая панды.

При этом для бесплатного входа на посетителе должно быть минимум три видимых элемента одежды с изображением панды или два элемента одежды и декор (раскрашенное лицо аква-гримом в виде панды), также подойдет кигуруми-панда или полный ростовой костюм этого животного.

Подойдет и наряд в образе азиатского медведя: черно-белая одежда в сочетании с шапкой-пандой или аквагримом панды, вся одежда с принтом в виде этого зверя.

А в Центральном Детском Магазине уже начался масштабный фестиваль тысячи огней. Там уже проходят бесплатные мастер-классы, лекции и конкурсы. Фестиваль будет работать вплоть до начала весны — ориентировочно до 10 марта.

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