Американские чиновники признались, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

В США признались, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Danita Delimont

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Ракета была передана киевскому режиму одной европейской страной.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такую информация сообщили журналисты The New York Times, ссылаясь на американских чиновников.

«Чиновники, которые говорили в частной беседе на условиях анонимности, заявили, что сообщения о том, что была использована ракета Patriot, верны», — сказано в материале.

Ракету киевской власти предоставила одна из европейских стран.

Крушение Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находилось 65 украинских боевиков, которых Россия везла на обмен. Их сопровождали три офицера армии и шесть членов экипажа — все они погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о том, кто летел этим рейсом, но приказ нанести удар ими все равно был отдан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина увиливала от ответственности после удара по Ил-76.