«Плаксе» быть: Сергей Жуков раскрыл детали второго сезона сериала

Фото, видео: Кадр из сериала «Плакса», 2023 г.; 5-tv.ru

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Какая проблема современных подростков будет поднята в продолжении проекта?

Зрители увидят продолжение драматического молодежного сериала «Плакса», посвященного вопросу подростковой травли. Об этом сообщил один из сценаристов проекта и певец Сергей Жуков.

«Во втором сезоне мы хотим еще больше открыть граней интересных подростковых мыслей, проблем, и мы уже перейдем к самому важному. Когда ты становишься антагонистом самого себя. У нас появилась не проблема буллинга, а проблема внутренняя, чтобы человек рос, становился сильнее. Мне кажется, мы придумали безумно интересный сюжет. Жаль, что пока он еще в работе», — сказал знаменитость.

Первый сезон стартовал в сентябре прошлого года. Сюжет сериала построен вокруг школьницы Маши, которую сыграла дочка Жукова Ника. Героиня была вынуждена переехать вместе с родителями из любимой Москвы в небольшой городок. После учебы в элитной гимназии на Рублевке девочке предстояло начать новую жизнь в обычной провинциальной школе, где царят, соответственно, свои порядки.

В школе Машу приняли холодно, поэтому вскоре она стала жертвой буллинга (психологическая травля — Прим. ред.). В попытке справиться с проблемами девочка обратилась к музыке и вместе с другими учениками собрала собственную группу.

Помимо Жуковой в сериале снялись актеры Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова и Даниил Муравьев-Изотов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочери Сергея Жукова удалось справиться с буллингом.