Танки в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Саперы

На этих кадрах показана работа саперов по разминированию социально значимых объектов Луганской Народной Республики (ЛНР). Во время работы саперы, по собственному признанию, все чаще сталкиваются с боеприпасами иностранного производства — кассетными суббоеприпасами, минами, гранатами, реактивными снарядами.

Только с начала 2024 года группами разминирования было найдено и уничтожено более шести тысяч взрывоопасных предметов различных типов.

Танкисты

А на этих кадрах уже показан работа экипажей танков Т-72Б3. Бойцы ежедневно оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая продвижение российских войск. Работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Так, на донецком направлении танкисты поразили расчет противотанкового ракетного комплекса ВСУ в разрушенном доме в одном из оставленных жителями населенных пунктов.