Опубликованы кадры возвращения 100 российских бойцов из плена
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Telegram / Шамсаил Саралиев Депутат Государственной Думы 8-го созыва / saraliev; 5-tv.ru
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На родную землю из доставил военно-транспортный самолет.
В четверг, 8 января, стало известно о возвращении из украинского плена 100 российских военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал в своем Telegram-канале соответствующие кадры.
По данным Минобороны РФ, замен киевскому режиму было передано такое же количество военнопленных.
Теперь же освобожденным российским бойцам предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Москвы. Также им будет оказана психологическая помощь.
Известно, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническое участие гуманитарного характера в обмене.
Предыдущий обмен состоялся 31 января. Как рассказывал 5-tv.ru, тогда были освобождены 195 российских бойцов.