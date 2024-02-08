Пять человек пострадали при сильном пожаре в Пермском крае

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Двое находятся в реанимации. Что произошло?

Мощный пожар произошел в поселке Куеда в Пермском крае вечером в четверг, 8 февраля. По данным МЧС, изначально возгорание началось на газопроводе, но огонь вскоре перекинулся на несколько соседних домов. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия.

На место инцидента оперативно прибыли пожарные. Известно, что им уже удалось локализовать возгорание на площади 180 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин, в результате пожара, по последним данным, пострадали пять человек. Двое из них находятся в реанимации, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пожар произошел в здании исправительной колонии в Пермском крае.