Путин указал на вклад научной дерзости ученых СССР в победу над нацизмом

Фото: © РИА Новости / Г.Корнаух

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Советские специалисты сделали страну одной из величайших мировых держав.

Большой вклад в победу над нацизмом внесла научная дерзость советских ученых. Об этом на торжественной церемонии в честь 300-летия Российской академии наук (РАН) в Государственном Кремлевском дворце рассказал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, огромный вклад деятели науки внесли и во второй половине ХХ века. Ученые подарили СССР ядерный щит, а также победу в космической гонке.

«Сила научного предвидения, как и многогранность, безграничная широта научного поиска, всегда отличали работу академии наук, ее представители достигали выдающихся успехов не только в гуманитарной сфере, но и в естественных дисциплинах», — отметил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что советские ученые сделали Россию одной из величайших научных держав в мире. По его словам, современные деятели науки продолжают работу над покорением новых горизонтов.

Прорыв: как российские ученые приближаются к разгадке главной тайны мира

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН. Глава государства указал, что ученые должны ежемесячно получать до 200 тысяч рублей.