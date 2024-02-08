Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Глава государства выступил на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук.

Президент России Владимир Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН. Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук, глава государства указал, что академики должны ежемесячно получать до 200 тысяч рублей.

Президент добавил, что в 2024-м расходы на финансирование РАН за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выросли до практически шести миллиардом рублей.

«Считаю, что этого недостаточно и предлагаю здесь дополнительное решение: а именно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, то есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, членкорр — 100 тысяч рублей», — сказал Путин.

Прежде президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что развитие России невозможно без фундаментальных исследований в рамках отечественной науки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские ученые приближаются к разгадке главной тайны мира.