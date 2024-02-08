Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Кто назначен на его место?

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Валерия Залужного от должности главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского.

«С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале.

Этим же вечером Зеленский заявил, что встретился с Залужным и обсудил с ним обновление руководства украинской армии. Глава Незалежной «поблагодарил его за два года защиты Украины» и предложил «дальше быть в команде». В качестве кого — не уточнил.

Прежде советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский «не может себе позволить» стагнацию (застой) на фронте. Именно с этим он и связал отставку Залужного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине сообщили о согласии Залужного на должность посла Британии.