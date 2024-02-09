Доброе слово: что помогло Сафронову не потерять веру в выздоровление от рака

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Иллюзионист рассказал, что помогло ему не пасть духом в тяжелый жизненный период.

На катке ВДНХ состоялся Юбилейный благотворительный день. Средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков, были переданы на благотворительность. Звезды нашей эстрады поддержали мероприятие. Иллюзионист Сергей Сафронов с семьей также посетил каток. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru он рассказал, как не только деньги, но и слово может помочь в беде. В частности, и то, что ему самому помогло вылечить рак.

Сергей Сафронов поддерживает благотворительные фонды постоянно, участвует и в забегах, и в катаниях на лыжах. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» очень рад, что благотворительность поддерживает такое большое количество людей, включая детишек.

«Спорт — самая главная витаминка для выздоровления организма. Я как амбассадор нижегородской Лиги следж-хоккея и специального хоккея, видел ребятишек с ДЦП, которые, вставая на лед, через полгода показывали результат самостоятельного движения и выдавали различные реакции. Поэтому спорт неслучайно называют здоровым образом жизни», — уверен Сафронов.

Если нет финансовой возможности помочь, можно воспользоваться другим инструментом — добрым словом. Порой просто поговорив с человеком, можно настроить его на выздоровление. На собственном примере Сергей объяснил, как это может помочь.

Несколько лет назад иллюзионист столкнулся со страшным заболеванием — онкологией. В период тяжелого лечения, поверить в выздоровление ему помогли слова его врача. Выйдя как-то раз из кабинета после общения с лечащим врачом, Сергей понял, что выздоравливает. Именно добрые слова поддержки воодушевили его. Артист победил рак.

Сафронов поделился трогательным случаем. Однажды, ожидая свои процедуры, он увидел девочку со свежим шрамиком, в том же месте как и у знаменитости. Приглядевшись к ее лицу, он сразу понял, что она еще не ведает, с чем столкнулась. Сафронов посчитал нужным подойти к растерянным маме и девочке, чтобы поговорить с ними.

Он рассказал о ходе лечения, о том, как нужно воспринимать болезнь. Главное, необходимо настраиваться только на позитив. Уходя, он увидел улыбки на их лицах и понял, что этот короткий разговор в 15 минут настроил их на выздоровление.

Артист добавил, что человеку, который столкнулся с таким страшным недугом, нельзя говорить фразу: «Держись». Это слово вызывает раздражение у больного. Лишь мысль о том, что все будет хорошо, поможет выстоять.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как первая жена отомстила Сергею Сафронову за измену.