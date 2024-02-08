В ЦБ России прогнозируют снижение ключевой ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В декабре 2023 года ключевая ставка поднялась до 16%.

Ключевая ставка в России будет снижаться с текущих 16% в течение всего 2024 года, но говорить о конкретных сроках пока невозможно. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в эфире Private Talks.

По словам эксперта, Центробанк России ожидает постепенное снижения ключевой ставки, которая должна будет варьироваться в примерном диапазоне от 12,5% до 14,5%.

«В какой-то момент она начнет снижаться с текущего уровня 16%, на который она поднялась в декабре. Но когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, инфляционными ожиданиями, ростом кредита, денежной массы и совокупного спроса», — говорит Алексей Заботкин.

Зампредседателя Банка России добавил также, что на текущий момент темпы роста цен за последние два месяца несколько снизились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки.