Шольц приехал в США ради помощи Украине: почему его ждет разочарование

Фото: Reuters / NADJA WOHLLEBEN

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Канцлер Германии намерен договориться о том, чтобы Вашингтон продолжал спонсировать Киев с военной точки зрения. Но шансов у него немного.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в США, чтобы договориться с американскими политиками о помощи для Украины, но, как полагают авторы издания Politico, Берлин в итоге останется единственным «донором» для Киева. Причем, для Украины это — наихудший сценарий.

Свой визит немецкий политик нанес в Вашингтон 8 февраля 2024 года. По мнению авторов материала, Шольца ждет разочарование в его намерениях, в том числе, из-за растущего влияния в Конгрессе сторонников Дональда Трампа.

«Дональд Трамп уже вернулся — по крайней мере, с точки зрения политики США в отношении худшего стратегического кошмара Европы — Украины. Шольц прибывает как раз в тот момент, когда республиканцы в Конгрессе, действуя по указанию Трампа, блокируют военную помощь Киеву, ставя под угрозу судьбу находящейся в боевой готовности страны», — говорится в статье.

Таким образом, если Шольц не добьется продолжения поставок вооружения Украине со стороны США, эту роль, вероятно, придется играть одной Германии.

«Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке как главный защитник Киева — роль, которую они никогда не хотели, предпочитая быть в тени Вашингтона», — отмечает СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Байден уже открыто называет положение Украины критическим.