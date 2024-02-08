Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха»

Ольга Ветрова 41 0
Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха»
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Фото: © РИА Новости

Тема:
Спецоперация

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Боевики ВСУ обстреляли приграничный регион вечером, 8 февраля 2024 года.

Российские системы ПВО предотвратили попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, сбив украинские снаряды в небе над регионом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, Украина выпустила снаряды по приграничному региону России вечером, 8 февраля 2024 года.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха“», — сообщает Минобороны РФ.

Все снаряды сбиты уничтожены в небе над регионом.

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