На Украине расформировали спецполк Нацполиции из-за отказа идти на фронт

Фото: Reuters / THOMAS PETER

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Руководство Нацполиции предложило своим сотрудникам два варианта, но оба ведут на передовую.

В Днепропетровске расформировали полк специального назначения национальной полиции Украины после того, как силовики отказались идти на передовую. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич в Telegram-канале госоргана.

Распустить целый полк решило руководство ведомства, которое пыталось записать своих сотрудников в штурмовые бригады и отправить на фронт.

«Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. То есть такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач», — заявил Александр Фацевич.

Перед силовиками поставили выбор: либо уволиться с одновременным вручением повесток в военкомат либо все-таки добровольно записаться в штурмовую бригаду Нацполиции Украины «Лють».

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ВСУ предрекли глобальный провал из-за нехватки боевиков.