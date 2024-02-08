Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Вашингтон давит на Будапешт в вопросах ратификации новых членов НАТО.

Венгрия — суверенная страна и ее не волнуют инструкции США в вопросах ратификации новых членов НАТО. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Таким образом руководитель ведомства прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который предупредил Будапешт о «небезграничном терпении» Вашингтона касательно одобрения Швеции как новой страны-участницы международного военного альянса.

«Все должны понимать, что Венгрия является суверенной страной. И дело не только в том, что все должны это понимать, но и в том, что все должны это уважать. Независимо от того, является ли кто-то сверхдержавой Востока, сверхдержавой Запада или какой-либо другой страной, они должны уважать то, что Венгрия — это государство, а венгерский парламент — это суверенный орган», — подчеркнул Петер Сийярто.

Дипломат отметил, что Венгрии не нужны никакие внешние инструкции, по которым она могла бы следователь, вне зависимости от того, кто их автор. Более того, неосторожные слова Салливана говорят о неуважении к Венгрии.

«Если честно, нас не волнуют подобные инструкции. Потому что мы не 51-й штат, а очень суверенная страна», — резюмирует министр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД Венгрии рассказали, почему ждут интервью Карлсона с Путиным.