Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: © РИА Новости / Магомед Чабаев

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Президент отметил большой вклад главы Чечни в развитие России.

Президент России Владимир Путин наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Российский лидер подписал соответствующий указ.

Путин отметил большой вклад Кадырова в укрепление российской государственности.

«За большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики наградить Кадырова Рамзана Ахматович», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). По словам министра региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, парни являются примером для подрастающего поколения.