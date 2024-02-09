Новая клиника «Белоостров» будет принимать до 100 тысяч пациентов в год
Фото, видео: Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации council.gov.ru; 5-tv.ru
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