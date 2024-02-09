Новая клиника «Белоостров» будет принимать до 100 тысяч пациентов в год

Фото, видео: Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации council.gov.ru; 5-tv.ru

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В медучреждении задают современные стандарты лечения и предлагают новый взгляд на систему эффективной организации здравоохранения.

Своевременная, высокотехнологичная и доступная – такой видят врачебную помощь в новом, передовом медицинском комплексе «Белоостров» под Петербургом.

Сложнейшее оборудование, самые современные операционные, эффективные методы реабилитации. И, что самое важное, многое реализовано на основе уникальных отечественных разработок. Что такое медицинский суверенитет и как его добиваются российские врачи – расскажет корреспондент "Известий" Роман Ишмухаметов. Все подробности - в его репортаже.

Ранее рассказывал, как российские ученые приближаются к разгадке главной тайны мира.