«Магма выходит на поверхность»: чем грозит извержение проснувшегося вулкана в Исландии

Фото: Reuters / GRINDAVIK

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Как оказалось, частота извержений вулканов на сегодняшний день не превышает норму.

Не так давно на юго-западе Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Уровень опасности в стране повысили до чрезвычайного — жителей города Гриндавик пришлось эвакуировать. Ученые назвали случай самым серьезным в регионе за последние полвека. Примерно за месяц до этого также проснулся вулкан и в Индонезии.

С чем связана подобная частота извержений вулканов и могут ли быть опасны последствия, 5-tv.ru рассказал доктор физико-математических наук Алексей Собисевич, заведующий лабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии в Институте физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН.

Сперва эксперт отметил, что наша планета внутри горячая — в глубинах и недрах происходит движение вещества Земли, что и проявляется на поверхности.

«Это зоны срединно-океанического хребта. Там, где еще земная кора у нас создается. Магма из недр выходит на поверхность, формирует новую область земной коры», — объяснил специалист.

Алексей Собисевич подчеркнул, что обычно подобные процессы проходят на морском дне — там извержения происходят постоянно, однако человек зачастую их не видит. В случае с Исландией мы также можем наблюдать выход срединно-океанического хребта на поверхность, рассказал наш собеседник.

По мнению эксперта, несомненно, для жителей города Гриндавик извержение вулкана не будет «приятным», однако оно может привлечь большое количество туристов, которые отправятся посмотреть на удивительное природное явление к «центру притяжения интереса».

По словам специалиста, район, в котором сейчас происходит извержение, очень небольшой. Не наблюдается колоссальных взрывов, выбросов вещества в атмосферу и угрозы авиации.

«Извержение довольно спокойно происходит. Определенная порция магмы подошла к поверхности, „прорвала“ трещину и изливается», — заверил Алексей Леонидович.

Он рассказал, что установил на телефон специальные программы, которые отслеживают, как часто извергаются вулканы. Как оказалось, в период с 2010 года по сегодняшний день цифра колеблется от 18 до 25, не меняясь чрезмерно.

«Это очень малое количество извержений. В текущий момент — прямо сейчас — 24 вулкана находятся в состоянии активности», — подчеркнул эксперт.

В геологической истории Земли были периоды, когда половина поверхности находилась в «расплавленном» состоянии, что несравнимо с текущим «спокойным» периодом, отметил Алексей Собисевич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Исландии произошло самое серьезное за полвека извержение вулкана.