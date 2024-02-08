Путин: Россия должна быть обеспечена собственными технологиями и производством
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава государства провел заседание Совета по науке и образованию.
Президент РФ Владимир Путин поручил в недельный срок предоставить проект указа об утверждении стратегии технологического развития России. Соответствующее поручение глава государства дал на заседании Совета по науке и образованию, которое прошло 8 февраля в режиме видеоконференции.
Участники заседания, в том числе, обсудили меры по развитию и поддержке фундаментальной науки.
«Очевидно также, что приоритеты научно технологического развития должны быть самым тесным образом связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности, направленные на достижение нашего суверенитета в самом широком смысле слова государственного, индустриального и безусловно технологического», — подчеркнул российский лидер.
Путин также добавил, что для повышения качества жизни россиян государству необходимы собственные технологии и средства производства.
Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорили по телефону Путин и Си Цзиньпин.