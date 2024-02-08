Путин: Россия должна быть обеспечена собственными технологиями и производством

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Глава государства провел заседание Совета по науке и образованию.

Президент РФ Владимир Путин поручил в недельный срок предоставить проект указа об утверждении стратегии технологического развития России. Соответствующее поручение глава государства дал на заседании Совета по науке и образованию, которое прошло 8 февраля в режиме видеоконференции.

Участники заседания, в том числе, обсудили меры по развитию и поддержке фундаментальной науки.

«Очевидно также, что приоритеты научно технологического развития должны быть самым тесным образом связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности, направленные на достижение нашего суверенитета в самом широком смысле слова государственного, индустриального и безусловно технологического», — подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что для повышения качества жизни россиян государству необходимы собственные технологии и средства производства.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорили по телефону Путин и Си Цзиньпин.