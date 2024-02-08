«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти десять тысяч мошеннических ресурсов в 2023-м

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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За прошедший год количество таких сайтов снизилось в четыре раза.

В 2023-м году почти десять тысяч мошеннических ресурсов были заблокированы «Столото» и F.A.C.C.T. благодаря их совместной работе. Специалисты по кибербезопасности вместе с командой «Столото» добились снижения количества мошеннический ресурсов, мимикрирующих под бренды гослотерей.

Так, за второе полугодие прошлого года их стало меньше, чем в первом полугодии 2023-го года. А по сравнению с 2022-м, количество таких сайтов, которые нелегально использовали бренд «Столото» или пытались выдать себя за распространителя государственных лотерей, снизилось в четыре раза.

Заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон отметила, что мошенническая активность снижается, сейчас она достигла минимальных значений за последние три года.

«Это показывает, что наши усилия в борьбе с кибермошенниками дают свои результаты. Кроме того, мы ведем постоянную работу по информированию граждан, поскольку это один из ключевых инструментов для того, чтобы предупредить мошенничество», — подчеркнула она.

Кроме того, руководитель департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T Станислав Гончаров отметил, что за весь прошедший год самыми актуальными киберугрозами оставались фишинг и скам.

Но так как «Столото» ответственно подходит к обеспечению безопасности в рамках своего бренда и защите пользователей, количество мошеннических ресурсов сократилось по итогам совместной работы с F.A.C.C.T. Также известно, что скам-схема с регистрацией на сервисе бесплатных доменов freenom практически полностью прекратила свое существование.

В России с 2014 года все лотереи контролируются государством, их организаторами являются Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.