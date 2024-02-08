Гладков сообщил об обстреле белгородского села Ржевка, пострадали пять человек

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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До этого боевики атаковали автобус с мирными гражданами в селе Новая Таволжанка.

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало белгородское село Ржевка, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате атаки боевиков пять человек получили ранения.

«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. <…> Еще у четверых пострадавших — двух мужчин и двух женщин — осколочные ранения нижних конечностей», — уточнил Гладков.

В настоящее время всех пострадавших доставляют в больницы для оказания медицинской помощи. Кроме того, на месте обстрела уже работают аварийные бригады и оперативные службы.

Известно также, что повреждения от снарядов получили два частных дома: выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали автобус в Белгородской области с помощью беспилотника. В результате пострадал один человек.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.