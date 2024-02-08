Сами виноваты: как западные санкции помогли экономике России

Экономисты «Сбера» считают, что санкции против РФ ударили по экономике Запада

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

И кто на самом деле больше всего пострадал от ограничений на экспорт ресурсов из РФ?

Антироссийские санкции не сработали так, как задумывали их инициаторы, повлияв в некотором роде позитивно на рост экономики России. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные исследования «Сбера» «Почему не сработали санкции?».

Спустя два года после введения против России жестких санкций, которые затронули многие отрасли, эксперты приходят к выводу, что российская экономика смогла выдержать беспроцентное давление. Во многом причиной такой «стойкости» явилась ее низкая зависимость от внешних капиталов.

Кроме того, роль сыграло импортозамещение, которое было введено несколькими годами ранее, а уход западных компаний из России дал дополнительный стимул для роста внутреннего производства. К тому же, из-за ограничений на вывод капитала из РФ тенденцию к укреплению продемонстрировал рубль.

По оценке Росстата, в 2023-м рост ВВП составил 3,6%, а за 2022–2023 годы экономика выросла на 2,4%.

Также стоит отметить, что многие зарубежные производства были зависимы от энергоресурсов, сырья и прочих товаров из России, что поставило их в трудное положение. А преследование российского бизнеса и активов заставило многих представителей третьих стран задуматься о выводе своих сбережений, раз власти Запада не могут гарантировать их безопасность.

То есть фактически, западные санкции ударили, в первую очередь, по экономикам тех стран, которые их и ввели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СМИ узнали возможную дату введения новых санкций Евросоюза против России.