«Выдают глаза»: Николаева призналась, что ждет ребенка от бывшего Волочковой

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитость больше не могла скрывать свое интересное положение.

Российская журналистка и телеведущая Елена Николаева объяснила, почему решила раскрыть свою вторую беременность. Она рассказала, что ей посоветовал сделать это супруг Игорь Вдовин, у которого, как известно, ранее был роман с балериной Анастасией Волочковой. Об этом пишет 7Дней.ru.

Ведущая уже воспитывает сына Александра. В своей социальной сети Елена поделилась милыми фотографиями с мальчиком. Позировала перед камерой она с заметно округлившимся животом.

Николаева не выдержала многочисленных домыслов и слухов. Придать огласке свое интересное положение она решила благодаря мужу, который поддержал ее и посоветовал больше не держать интригу.

Николаева также отметила, у женщины в положении заметно меняется взгляд, что тоже заметили подписчики.

«Спасибо большое за добрые пожелания. Про глаза — муж тоже говорил, что и без тестов бы все понял и что сообщать уже точно пора, потому что выдает даже не растущий любимый живот, а глаза. Их выражение», — сказала Елена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова стремительно теряет килограммы.