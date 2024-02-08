«Он такой потрясающий»: Бритни Спирс проболталась об интрижке с Беном Аффлеком

Бритни Спирс рассказала, что у нее была интрижка с Беном Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com / Pa

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Как на это отреагирует Дженнифер Лопес?

Американская певица Бритни Спирс, которая последние годы ведет себя все более странно и скандально, умудрилась снова привлечь к себе внимание. В своих соцсетях звезда нулевых рассказала об интрижке с актером Беном Аффлеком, который уже несколько лет состоит в браке с актрисой и певицей Дженнифер Лопес.

Стоит заметить, что оригинальный пост Бритни довольно быстро удалила, однако пользователи сети успели сохранить его и перезалить на других аккаунтах.

«Он такой потрясающий актер! Я, кстати, забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Черт возьми, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! О Боже, да я просто сплетница!» — говорилось в записи скандальной знаменитости.

Речь шла о ситуации, которая произошла давно. Тем не менее, пользователи Сети считают, что это была явная провокация и попытка вывести на эмоции нынешнюю супругу Аффлека, которая пока никак не комментировала пост Спирс. Всем хорошо известно о нраве звезды, которая, по слухам, жестко контролирует мужа и остро реагирует на любые слухи об изменах.

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