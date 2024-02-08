У Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Знаменитому режиссеру стало плохо 5 февраля, но известно об этом стало только сейчас.

У народного артиста России Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

Уточняется, что плохо известному режиссеру стало только 5 февраля, но известно об этом стало только сегодня. Около восьми часов вечера у Панкратова-Черного была диагностирована пароксизмальная форма фибрилляций предсердия.

Вся информация о его состоянии уточняется.