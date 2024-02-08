В Крыму с опережением графика строят дорогу в объезд Симферополя

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Начальник службы автомобильных дорог республики рассказал, какие задачи еще остается решить.

В Крыму новую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика. Трасса очень важна для полуострова. Она позволит разгрузить улицы крымской столицы и перенаправит транспортные потоки от Тавриды в направлении Алушты.

Общая протяженность трассы — 25 километров. У нее будет четыре полосы, по которым водители смогут разогнаться до 100 километров в час и значительно сократить время в пути. На новой дороге предусмотрены 11 мостов и семь развязок. Из-за разницы в рельефе трассу строят в два этапа.

«На первом этапе необходимо завершить работы по обустройству, укладке верхнего слоя асфальта, завершение работ по барьерному ограждению, по искусственным сооружениям. На втором этапе ведутся сейчас работы по устройству земляного полотна, переустройство коммуникаций и возведение искусственных сооружений. Так как разница по началу реализации объекта порядка года, поэтому и такое различие — порядка 80% и 30%», — прокомментировал начальник службы автомобильных дорог республики Крым Максим Тарасов.

Дорогу строят в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Крыма». Стоимость объекта более тридцати миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в России после открытия трассы М-12.