«Придется извиниться»: что делать, если ваш ребенок начал курить

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Эмоциональная беседа на повышенных тонах не поможет решить проблему.

В последнее время сильно увеличилось количество курящих подростков. Многие родители, поймав любимое чадо за вредной привычкой, зачастую не знают, как правильно поговорить об этом с ребенком.

Чтобы эмоциональная беседа с подростком на тему вреда курения не закончилась скандалом, разговор стоит выстраивать на договорных отношениях. Об этом изданию Газета.ру рассказала Вера Золотых, семейный, клинический психолог, психоаналитик.

Специалист отметила, что на любое «нападение» у ребенка в переходном возрасте будет включаться защитное поведение, например, в виде ухода в себя или агрессии. Если вы узнали о вредной привычке подростка, необходимо сказать ему об этом честно и спокойно.

«Да, возможно, придется извиниться перед ребенком за нарушение его личных границ (например, проверку вещей), особенно, если мы говорим про подростковый возраст. В противном случае, вы бессознательно дадите разрешение на то, что можно друг от друга что-то скрывать», — посоветовала эксперт.

Чем старше ваш ребенок, тем менее авторитарной должна быть ваша реакция. С подростком стоит начать беседу на партнерских тонах, чтобы не провоцировать еще большее противостояние. Необходимо объяснить ему все последствия курения и возложить ответственность за свои поступки. Тотальный контроль не поможет улучшить ситуацию.

«Но не забывайте, что у детей хорошо развита функция подражания: если родители курят, но при этом запрещают делать это ребенку, обосновывая страхами за его здоровье, то у него формируется внутриличностный конфликт», — уточнила психолог.

Она также отметила, что важно выяснить, почему ребенок неожиданно начал курить. Обычно подобная потребность кроет в себе определенную причину, вроде попытки привлечь внимание взрослых или же казаться авторитетнее среди сверстников.

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