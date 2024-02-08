ЦИК не зарегистрировал Надеждина кандидатом на выборах президента России

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Решение объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Центризбирком России не зарегистрировал выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Причина в том, что в подписных листах за его кандидатуру нашли высокий процент брака. Решение объявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Решение принято», — сказала она.

На днях ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях Надеждина. Сотрудники Центризбиркома принимали папки и во время проверки выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным, так как там нотариально подтверждаются сведения о лицах, которые являлись сборщиками подписей избирателей.

Сам Надеждин признал брак в подписях своего штаба.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК отказал Сергею Малинковичу, лидеру партии «Коммунисты России», в регистрации кандидатом на выборах президента России.