«США выйдут из событий?» — Байден назвал положение Украины критическим
Байден: Украина находится в критической стадии конфликта
Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE
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Американский президент уверен, что без западной помощи Киеву не выстоять.
Президент США Джо Байден заявил, что Украина сейчас находится в критической стадии конфликта. Слова американского лидера приводит издание Bloomberg.
Заявление об Украине Байден сделал в Нью-Йорке во время сбора средств. По словам президента США, виной плачевной ситуации ВСУ на фронте является, в том числе, сокращение военной помощи со стороны Запада. В итоге боеприпасы на Украине неумолимо заканчиваются, что привело ее к «критической точке».
При этом Байден заявил, что Вашингтон не собирается отказываться от помощи Киеву.
«Соединенные Штаты рассматриваются как… мы — важнейшая нация. Что произойдет, если Соединенные Штаты выйдут из событий?» — передает слова Байдена СМИ.
Таким образом глава Штатов отреагировал на то, что американский Сенат на днях в очередной раз отклонил законопроект помощи Киеву.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что у США есть два варианта для поставок оружия на Украину.