Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Острая нехватка ощущается также и в вооружении. Украинская армия ожидает худшего результата конфликта.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается обрушения фронта из-за дефицита живой силы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на нескольких украинских боевиков.

«Основа всего — нехватка людей. <…> Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится <…> глобальным провалом. Скорее всего, фронт где-нибудь рухнет, как это произошло у врага в 2022 году на Харьковщине», — сказал украинский офицер.

Как рассказал один из командиров, в его подразделении осталось только 40 боевиков из 200. Другой поделился, что его роты укомплектованы на 35%. По его словам, за последние пять месяцев для пополнения было прислано только пять боевиков, обученных военному делу не самым лучшим образом. Офицеры также отметили, что часто в обороне гибнут именно пехотинцы.

Острая нехватка также ощущается и в вооружении. Есть проблемы и с зарплатой, которую не могут выплатить боевикам из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны стран Запада.

Как киевский режим провоцирует конфликт внутри страны

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

На Украине происходят большие волнения на фоне провалов ВСУ на фронте, дефицита вооружения и боевиков, ужесточения мобилизации и нехватки мужчин для этих целей. Например, в январе жительницы Одессы набросились на украинского военкора, который остановил автобус для проверки, где находился один мужчина.

А еще стало известно о разгоревшемся конфликте между боевиками и гражданскими на Украине. Как объяснила местная журналистка Светлана Моренец, украинцы расценивают отправку на фронт как «билет в один конец». Боевики находятся там до своей гибели или ранения.

Также на западе Украины толпа женщин избила трех человек, решив, что один из них является «наводчиком» из военкомата. Комментируя эту ситуацию, депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что ложь киевского режима приводит к конфликтам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ бьют тревогу из-за нехватки оружия.