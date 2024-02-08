Крысиная болезнь: врачи в Тюмени излечили пациентку от редкого недуга

Фото: www.globallookpress.com / C. Blumenstein

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Женщина жаловалась на боль в животе и повышенную температуру. Оказалось, что симптомы не так безобидны.

В Тюмени удалось вылечить пациентку с редкой болезнью иерсиниоз, передающейся от грызунов. Об этом пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области».

Жительницу города направили в Областную инфекционную клиническую больницу. Женщина 48 лет жаловалась на боль внизу живота, а также указывала на повышенную температуру тела — до 40 градусов. Кроме того, у пациентки наблюдалась сыпь на руках.

«Были проведены необходимые обследования, в результате которых выставлен диагноз иерсиниоз», — говорится в заявлении.

Заболевание переносится различными грызунами и относится к редким кишечным инфекциям. Иерсиниоз можно подхватить, употребив в пищу немытые орехи или продукты со складов, подвалов и погребов. При осложнениях недуг вызывает заражение крови и поражает органы.

Медикам потребовалось шесть дней, чтобы предотвратить столь серьезные последствия. За это время они сумели полностью вылечить женщину, после чего ее отпустили из инфекционного отделения.

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