ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Почему комиссия приняла такое решение?

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович не зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента России. Информация следует из постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

«Решение принято», — объявила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Несколько дней назад в ЦИК сообщили, что в подписях Малинковича обнаружили 14,9% брака, что превышает допустимые 5%.

До этого самостоятельно свои кандидатуры с выборов президента сняли председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и блогер и эколог Анатолий Баташев.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие схемы используют аферисты против членов избиркомов.