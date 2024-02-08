В Госдуме хотят признать нежелательными иностранные организации с госучастием

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Такие меры помогут защитить выборы в России от зарубежного вмешательства.

В Госдуме хотят включить иностранные и международные организации, учредителями которых являются госорганы других государств, в перечень нежелательных организаций на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам депутата, комиссия ГД уже готовит соответствующие поправки, которые позволят, например, блокировать проекты, направленные на вмешательство в выборы и ход голосования, а также те, что разжигают межнациональную рознь.

«Никаких лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны быть не должно», — подчеркивает Пискарев.

Стоит отметить, что изменения не коснутся тех международных организаций, участником которых является Россия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле оценили идею борьбы с доносительством.