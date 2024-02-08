Цифровой обман: почему женщины чаще становятся жертвами мошенников в Сети

Центробанк: в 2023 жертвами кибермошенников чаще становились женщины 25-44 лет

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

На какие уловки ведутся представительницы прекрасного пола?

Больше половины женщин в возрасте от 25 до 44 лет стали жертвами мошенников в Сети в 2023 году. Об этом сообщили аналитики Центрального банка РФ, пишет «БИЗНЕС Online».

Эксперты пришли к такому выводу на основе портрета жертвы, который был собран по результатам опроса 395 тысяч человек. В 2022-м перевес в сторону мужчин был достаточно незначительным, однако в прошлом году доля пострадавших женщин оказалась выше.

Чаще всего под прицел преступников попадала жительница 25-44 лет со среднем уровнем дохода и образования. От кибермошенников пострадал каждый десятый участник опроса, причем сумма причиненного ущерба составила не выше 20 тысяч рублей.

По данным издания, самой частой ошибкой россиян стало доверие к обманщиками — они самостоятельно сообщали данные своей карты, а также приходящие коды из СМС- сообщений. Кроме того, жители переводили деньги преступникам, поддаваясь на многочисленные уловки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эффективно защитить аккаунт в соцсетях от взлома.