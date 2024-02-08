«Все серьезно»: РФ не получила ответ от Франции на запрос по набору наемников

Фото: Reuters / BENOIT TESSIER

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Киев в открытую вербует иностранных боевиков в этой стране.

Париж игнорирует запрос Москвы по законности набора наемников украинским посольством во Франции вопреки законодательству. Киев в открытую вербует в этой стране боевиков в ряды ВСУ. Об этом заявил российский посол во Франции Алексей Мешков в беседе с РИА Новости.

На главной странице официального посольства Незалежной во Франции размещен баннер с призывом сражаться за Украину. В нем говорится, что иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет без судимостей и хронических заболеваний могут присоединиться к международному легиону обороны киевского режима. При этом нужно пройти анкетирование, в котором спрашивается про опыт участия в боевых действиях и уровень владения оружием.

«Там прописано, что должен уметь этот человек, прикладывается длинная анкета, то есть там это все серьезно. В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем», — подчеркнул Мешков.

Посол добавил, что дважды пытался узнать, как такой набор наемников сообразуется с законодательством Франции по наемничеству.

В середине января в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Было ликвидировано свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

Во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне. МИД этой страны категорически отрицают наличие на Украине или где-либо еще своих военнослужащих. При этом там заявляют, что власти страны не могут запретить своим гражданам принимать участие в боевых действиях на Украине по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Париж не предоставил доказательств о работе погибших на Украине французов.