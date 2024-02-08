«Невыполнимая миссия»: принц Уильям выступил с речью о здоровье королевской семьи

Фото: Reuters / Daniel Leal

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Наследник британской короны посетил торжественный прием, на котором поблагодарил общественность за поддержку.

Принц Уильям, временно взявший на себя часть королевских обязанностей после известия об онкологии Карла III, посетил гала-ужин благотворительной организации, управляющей службой неотложной медицинской помощи. На торжественном мероприятии наследник престола прокомментировал здоровье близких, пишет People.

Принцу пришлось прервать свой отпуск по уходу за супругой Кейт Миддлтон, которая не так давно перенесла операцию на брюшной полости. Во время ужина Уильям выступил с заявлением и поблагодарил общественность за поддержку членов королевской семьи.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы также поблагодарить вас за добрые послания поддержки Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас», — сказал сын Карла III.

Он также пошутил, что последние несколько недель были «медицинскими», именно поэтому он посетил прием санитарной авиации. Принц Уэльский похвалил «первоклассную помощь», предоставляемую лондонской службой.

На приеме также присутствовал американский актер Том Круз, посещение которого отметил принц Уэльский.

«Том, огромное спасибо за поддержку сегодня вечером. И Том, если ты не возражаешь, не одалживай ни один из новых вертолетов для следующей „невыполнимой миссии“ [упоминание серии шпионских боевиков — Прим. ред.]. Я был бы признателен», — сострил член королевской семьи.

Свою речь Уильям завершил словами благодарности. Как бывший пилот санитарной авиации, он старается оказывать поддержку службам экстренной медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больной раком Карл III попросил принца Гарри помириться с принцем Уильямом.