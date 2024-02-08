Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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За последние годы заболевание заметно помолодело. Теперь от него чаще страдают мужчины и женщины в возрасте от 35-40 лет.

Ишемическую болезнь сердца, которая за последние годы заметно «помолодела», можно распознать, если прислушиваться к сигналам своего организма. В интервью изданию Газета.ру сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай назвал симптомы, которые подскажут, что у человека есть серьезные проблемы с сердцем.

В первую очередь, врач объяснил, что болезнь возникает из-за нарушения кровоснабжения сердца, которое спровоцировано закупоркой сосудов бляшками.

Если вовремя не начать лечение, последствия могут быть тяжелыми — инфаркт миокарда и даже смерть. Именно поэтому так важно понять, что в организме происходит что-то нет.

Так, среди симптомов специалист выделил: интенсивную резкую боль за грудиной, отдающую в левую руку или под лопатку, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и утомляемость.

При хронической ишемии (стенокардия — Прим.ред.) боль менее выраженная, возникает приступами, при этом у больного наблюдаются постоянная одышка и скачки давления.

Кроме того, есть и факторы, которые провоцируют болезнь. Среди них: повышенное артериальное давление, холестерин в крови, пол пациента — чаще всего страдают мужчины, генетическая наследственность, сахарный диабет и избыточный вес.

«На некоторые из этих факторов, например наследственность, мы, к сожалению, не можем повлиять, но в наших силах предотвратить развитие болезни и тем более ее серьезные осложнения», — отметил врач.

Для профилактики болезни следует правильно питаться, вести активный образ жизни, забыть о вредных привычках и регулярно проходить медицинское обследование.

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