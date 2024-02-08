«Карательные меры»: ЕС готовится к войне с Дональдом Трампом

Bloomberg: ЕС размышляет об ответах на торговые тарифы в случае победы Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Европейцы боятся, что американский политик заметно усложнит им жизнь.

Европа готовится к трансатлантической торговой войне с США, которая может начаться в случае победы Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщил чиновник, пожелавший сохранить анонимность, уже сейчас правительства прорабатывают реакции на различные ограничения. В Европе не сомневаются, что Трамп может серьезно усложнить им жизнь.

«В прошлый раз Трамп пошатнул основы трансатлантических отношений, когда обрушился с критикой на Всемирную торговую организацию, поставил под сомнение европейские гарантии безопасности и назвал Брюссель «адской дырой“», — отмечают журналисты.

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