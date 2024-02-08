«Страдаем»: Кулеба признал, что Европа не может соперничать с РФ в военной сфере
Глава МИД Украины Кулеба признал неспособность страны соперничать с РФ
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
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На Украине опасаются, что в ближайшее время дефицит европейского оружия и техники может перерасти в «голод». Но в Незалежной все же до последнего надеются на помощь «друзей».
Оборонная индустрия Европы не способна конкурировать с российской, в связи с чем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли огромные проблемы со снарядами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
«Масштаб конфликта и использования РФ артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы. Страдаем действительно от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод», — сообщил он.
До этого же Кулеба заявлял, если на Украину прекратят поставлять оружие и технику, придется выходить на поле боя с лопатами.
Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что помощь США Киеву прекратилась, деньги исчерпаны до одобрения Конгрессом запроса на новые средства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда на самом деле президент Украины Владимир Зеленский сливает западные деньги.