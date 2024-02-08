«Страдаем»: Кулеба признал, что Европа не может соперничать с РФ в военной сфере

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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На Украине опасаются, что в ближайшее время дефицит европейского оружия и техники может перерасти в «голод». Но в Незалежной все же до последнего надеются на помощь «друзей».

Оборонная индустрия Европы не способна конкурировать с российской, в связи с чем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли огромные проблемы со снарядами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Масштаб конфликта и использования РФ артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы. Страдаем действительно от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод», — сообщил он.

До этого же Кулеба заявлял, если на Украину прекратят поставлять оружие и технику, придется выходить на поле боя с лопатами.

Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что помощь США Киеву прекратилась, деньги исчерпаны до одобрения Конгрессом запроса на новые средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда на самом деле президент Украины Владимир Зеленский сливает западные деньги.