День науки: ученые отмечают профессиональный праздник

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Подъем отрасли стал возможен благодаря государственным грантам, которые только в прошлом году получили 60 тысяч молодых ученых.

Они останавливают болезни, разрабатывают прорывные технологии и раскрывают загадки Вселенной. Российские ученые сегодня отмечают профессиональный праздник.

География нашей науки ширится, а лицо — молодеет. Элита ученого сообщества сейчас состоит из изобретателей, половине из которых нет и 40 лет. Подъем отрасли стал возможен в том числе благодаря государственным грантам, которые только в прошлом году получили 60 тысяч молодых ученых.

Один из самых амбициозных проектов сейчас воплощают в подмосковной Дубне. Там скоро появится наш адронный коллайдер. С помощью него российские исследователи сымитируют большой взрыв, что произошел миллиарды лет назад и дал начало всему живому.

История Дня Российской науки начинается еще со времен Петра I. По его указу 8 февраля 1724 года была создана Академия наук и художеств. Сегодня, в честь праздника, по всей стране пройдут конференции и слеты ученых, а также тематические экскурсии и кинопоказы.