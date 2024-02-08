Курск отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения города от фашистов

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Советским солдатам удалось выбить врага из города всего за два дня.

В Курске сегодня отмечают 81-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Это важное событие в истории Великой Отечественной войны, поскольку успех Красной армии открыл путь к освобождению Белгорода и Харькова, а затем всей Украины.

Советские солдаты выбили врага из Курска за два дня в результате штурмовой операции, которая получила название «Звезда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как влюблялись и строили семьи во время блокады Ленинграда. Почти 900 дней и ночей город на Неве находился в кольце врага. Однако противнику не удалось сломить дух горожан. Несмотря на обстрелы, холод и голод — жизнь продолжалась.