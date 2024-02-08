Круглая сумма: чем для магазинов оборачиваются съеденные до покупки продукты

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Законопроект, разрешающий есть продукты до их оплаты готов к внесению в Госдуму.

Магазины и российские торговые сети из-за покупателей, которые позволяют себе съедать неоплаченные продукты, теряют в год до 3-5% от общего оборота, заявил в беседе с URA.RU председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

«Если взять оборот розничной торговли за 2023 год (по данным Росстата, он составил свыше 47 триллионов рублей — Прим.ред.), разделить на два, то это будет доля продуктов питания», — объяснил Карпов.

Если немного подумать и выделить дополнительно примерно 5%, то можно будет рассчитать приблизительный диапазон по потерянным деньгам. По подсчетам он должен составить 23,5 миллиона рублей.

Эти потери магазин «возвращает», закладывая их в стоимость продуктов. И даже если человек не оплачивает съеденный товар, за него это делает другой покупатель.

«Потому что все издержки, все потери, все, что возникает у любого хозяйствующего субъекта, отражается так или иначе на цене. Потому что он не может работать в минус», — подчеркнул Карпов.

По мнению эксперта, разрешать на законодательном уровне пробовать в магазине продукты до оплаты нецелесообразно. Ведь это еще больше усложнит жизнь ритейлерам. По словам Карпова, правильней было бы штрафовать тех, кто не оплатил товар.

Аналитик также отметил, что люди могут начать больше воровать, а значит, возрастут денежные потери у ряда магазинов, что не может не отобразиться на ценообразовании в стране.

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