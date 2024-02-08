Выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке, сможет увидеть еще больше людей.

Международная выставка-форум «Россия» в Москве на ВДНХ продлена до 8 июля, сообщил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

В беседе с РИА Новости он указал, что это станет прекрасной возможностью посетить выставку тем, кто еще не успел на ней побывать. Кроме того, лето откроет новые возможности для новых форматов выставки-форума — парады, спортивные и культурные мероприятия и так далее.

«Проект действительно получился, и жалко было бы „терять“ летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ», — указал Древаль.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большинство посетителей выставки «Россия» испытали гордость за страну.