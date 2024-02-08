На Украине сообщили в мощном взрыве в Одессе
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе прогремел мощный взрыв», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности — теракт на Крымском мосту.
После удара ВСУ по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что РС РФ будут наращивать удары по военным объектам Украины. В результате той атаки, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.
Ранее, 5-tv.ru, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по оборонным предприятиям Украины.