Путин: Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке
Фото: Reuters / STRINGER
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Российский лидер отметил, что определенные результаты в данном вопросе уже есть, но работу необходимо и дальше продолжать.
Москва прилагает все усилия, чтобы помочь заложникам на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.
«После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть», ― заявил Путин.
Глава государства отметил, что Россия оказывает помощь не только оказавшимся в заложниках россиянам, но гражданам других стран. Это касается также пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ракетные удары Израиля по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по ситуации в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда заключат перемирие в секторе Газа.