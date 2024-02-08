Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Recep Tayyip Erdo?an Offic

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Сколько действующий глава государства набрал голосов?

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике.

«На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 54,4% участков <…> Ильхам Алиев набирает 92,1%», — сказал председатель Центризбиркома страны Мазахир Панахов.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли накануне. Предварительные итоги будут озвучены сегодня, 8 февраля. Глава государства избирается сроком на семь лет. У Алиева он заканчивается в апреле следующего года.

Внеочередные выборы действующий президент решил провести после того, как спустя 30 лет в состав Азербайджана вошел Нагорный Карабах. Так Алиев решил начать «новую эпоху».

Всего за кресло главы государства борются семь кандидатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российском ЦИК перенесли заседание по регистрации кандидатов на 8 февраля.