«Такер Карлсон постепенно разрушает»: чего на самом деле боятся американские элиты

Фото, видео: Zuma / TАСС; 5-tv.ru

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Много лет подконтрольные правительству американские СМИ промывали мозги населению. Но как долго им будет сходить это с рук?

Либеральные пропагандисты из СМИ боятся потерять контроль над информационным пространством. И Такер Карлсон становится для них угрозой, поскольку он в силах разрушить привычный для Запада монополизм. Такое мнение выразил в беседе с 5-tv.ru политолог Дмитрий Солонников.

«Много лет они промывали мозги в Европе и США и пытались свое влияние распространить. Они боятся, что монополизм будет разрушен. Такер Карлсон его постепенно разрушает. На Западе идет серьезная борьба и в информационно-журналистском плане, и в политическом плане», — уверен эксперт.

Вливание Западом финансов на Украину, по словам эксперта, один из множества пунктов, к которым могут возникнуть вопросы у населения. Также в этот список входят экологические проблемы, миграционная политика, распределение бюджета и другие темы. Солонников уверен, что однажды США придется сделать выбор — попытаться оставаться мировым лидером или стать мощной державой, но только в своем регионе.

«Демократы призывают к тому, чтобы продолжать играть в мирового гегемона, в том числе воюя на Украине, сохраняя свое присутствие в Азии. Другая точка зрения заключается в том, что США смогут отойти от позиции мирового жандарма», — считает политолог.

«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Это подтвердил в разговоре с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков.