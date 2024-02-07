В ЕДДС Ижевска объяснили огненный взрыв за городом

ЕДДС: взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

Фото: www.globallookpress.com / H. Briar

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Местным жителям не стоит поддаваться панике.

Огненный взрыв под Ижевском произошел вечером 7 февраля в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города. Там отметили, что произошедшее не является ЧП, передает ТАСС.

«Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое (мероприятие. — Прим ред.)», — заявили в ведомстве.

Некоторое время назад в сети начали распространяться видеозаписи мощного взрыва, раздавшегося за чертой города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Пакистана прогремели взрывы. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли до 25 человек. Кроме того, медики оценивают состояние некоторых пострадавших как критическое.