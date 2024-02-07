Средства ПВО сбили еще пять реактивных снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Гладков: еще пять воздушных целей сбито над Белгородской областью

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Губернатор региона сообщил, что в результате попытки атаки киевского режима несколько жилых домов получили повреждения.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, предварительно, пострадавших среди населения нет. Однако на земле есть повреждения. Так, в Белгороде в нескольких жилых многоэтажках оказались выбиты стекла, еще в двух частных домах посекло фасады.

«В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домовладениях и посечено три автомобиля», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он указал, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что в Белгородской области 7 февраля было сбито семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 «Вампир». Киевский режим попытался атаковать российский регион в районе 16:30.

Около 19:50 киевский режим предпринял вторую попытку. Средства ПВО также успешно сбили еще пять таких же реактивных снарядов.